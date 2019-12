Dalla Spagna, Milan: il Siviglia ci prova per Suso

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Suso potrebbe presto lasciare il Milan. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, starebbe infatti cercando di portare in Andalusia il fantasista rossonero. Dal canto suo, il club di Via Aldo Rossi sarebbe disponibile a trattare. L’esterno d’attacco ex Liverpool, che tra l’altro vorrebbe tornare in Spagna per avere maggiori chance di essere convocato per Euro 2020, è stato infatti autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente.