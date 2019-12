Paquetá al PSG: ecco la richiesta dei rossoneri

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Paquetá è una delle grandi delusioni di questo campionato. Il centrocampista non ha mai convinto del tutto, tanto che la società di via Aldo Rossi sta valutando concretamente la cessione del brasiliano. Leonardo, ds del PSG, vuole fortemente portare Paquetá a Parigi. Era stato proprio lui, un anno fa, a promuovere il suo acquisto dal Flamengo, per un’operazione complessiva da 38,4 milioni di euro. Dunque, il Milan si siederà al tavolo con i dirigenti del PSG per parlare del giocatore soltanto dinnanzi una proposta di almeno 30 milioni di euro più bonus.