SM VIDEO - Natale a San Siro, Carbone: "La Primavera sta andando bene, dobbiamo..."

Dal nostro inviato a San Siro, Riccardo Lionetti

Anche il responsabile del Settore Giovanile del Milan, Angelo Carbone, è intervenuto ai nostri microfoni a margine della festa del Settore Giovanile a San Siro:

“Per la Primavera in questo momento le cose sembra stiano andando bene, essere primi in campionato è importante, dobbiamo assolutamente tornare nella categoria che ci compete, ovvero la Primavera 1. Ieri la squadra ha fornito una prestazione all’altezza su un campo al limite, siamo una buona squadra. Squadre minori? L’obiettivo è di arrivare alle fasi finali scudetto ma anche di contribuire alla crescita dei ragazzi. Il lavoro è in lungo termine, il risultato è importante ma non è il solo, vogliamo portare avanti i ragazzi in un percorso calcistico. C’è sempre da migliorare, non c’è nulla di scontato, bisogna confrontarci con i tecnici quotidianamente, anche i tecnici si aggiornano ed è un modo per migliorarsi. Il nostro calcio è diverso dalla prima squadra, sono programmate nel tempo, si tirano le somme a fine campionato“.

