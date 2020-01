Clamoroso dall’Olanda: il Fenerbahce non può chiudere per Rodriguez

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il sito olandese “ed.nl” riporta che il Fenerbahce si è improvvisamente defilato dalla corsa a Ricardo Rodriguez. Dietro questa scelta ci sarebbe la Federazione calcistica della Turchia, per ragioni di fair play finanziario, impedisce al Fenerbahce di acquistare giocatori. Il presidente del Fenerbahce Ali Koç, scrive il portale olandese, farà ricorso. A causa di questa situazione torna in gioco il PSV, che nei giorni scorsi era riuscito a trovare l’accordo con il Milan ma non con il terzino. Per il futuro di Rodriguez ci sarà da aspettare ancora qualche giorno.