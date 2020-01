30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Di seguito, i convocati di Stefano Pioli per la gara di domani contro la Sampdoria, valida per la 18ma giornata del campionato in corso.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Rafael Leão, Maldini, Piątek, Suso.

Fonte: AcMilan.com.