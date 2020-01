Gazzetta dello Sport: Milan, Piatek parte con 30 milioni di euro

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parla della questione di Piatek. Il polacco, dato come sicuro partente ad inizio mercato, al momento non sembra intenzionato a lasciare il Milan. I rossoneri vorrebbero farlo partire soltanto a titolo definitivo per non meno di 30 milioni di euro, motivo per la quale non sono ancora arrivate offerte soddisfacenti.

Nel frattempo, questo pomeriggio il Milan esordirà in Coppa Italia contro la Spal. Piatek partirà molto probabilmente titolare. Per il polacco, la partita di questa sera sarà una vetrina per mettersi in mostra. I dirigenti rossoneri sperano così di convincere le squadre interessate a presentare un’offerta congrua per acquistare il pistolero.