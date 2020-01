Gennaio 2020, gli appuntamenti del Milan: tra Serie A e Coppa Italia

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Un gennaio 2020 ricco di appuntamenti quello del Milan di mister Pioli che terminerà il girone d’andata per poi cominciare quello di ritorno del campionato di Serie A. In programma, in questo mese, quattro gare di Serie A in aggiunta all’ottavo di finale di Coppa Italia. Si parte il 6 gennaio 2020 alle ore 15 a San Siro con Milan-Sampdoria. Il secondo impegno del Milan è previsto invece per sabato 11 gennaio alle ore 15 con Cagliari-Milan alla “Sardegna Arena” per poi tornare a San Siro il 15 gennaio per la gara di Coppa Italia contro la SPAL, in programma alle ore 18. Sempre in casa, il Milan giocherà anche la gara contro l’Udinese venerdì 19 gennaio alle ore 12.30. Venerdì 24 gennaio, invece, alle ore 20.45, i rossoneri chiuderanno il mese a Brescia.