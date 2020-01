Ibrahimovic sbaglia un gol incredibile, i quotidiano scrivono: “Sbaglia un rigore in movimento, è pazzesco. Ma è sempre nel vivo del gioco”

73 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic ha cambiato il Milan. Lo svedese però ha segnato solo una rete da quando è tornato in Italia. Ieri ha avuto una super occasione per segnare ma l’ha sprecata. Ecco i commenti dei quotidiani:

“Sbaglia un rigore in movimento, e per uno come lui pare pazzesco. Ma è sempre nel vivo del gioco ed è lui a creare il movimento che porta al gol” scrive La Gazzetta dello Sport, voto 6.

“L’assist di Hernandez è solo da mettere in porta, invece lui calcia fuori. Rimedia mettendo in area il pallone che poi carambola fino a Rebic per il gol vittoria”, scrive invece il Corriere dello Sport. Voto 6.