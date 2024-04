Milan, incontro con il tecnico della Nazionale: la notizia dalla Francia

Spunta un nuovo nome per il successore di Pioli. Come riporta la testata francese la società rossonera incontrerà l’allenatore della Nazionale a breve.

Non è stata una settimana semplice da vivere per il tifoso rossonero. In quattro giorni il Milan ha vissuto ciò che più voleva scongiurare fino a poco fa. Per finire la stagione con onore bisogna ripartire al più presto, cominciando dal big match di domani in casa della Juventus. L’eventuale successo porterebbe il Diavolo a distanza di sicurezza dal terzo posto, dove attualmente sosta la Vecchia Signora.

A prescindere dal finale di stagione, la decisione di separarsi da Stefano Pioli è ormai irreversibile. L’allenatore proverà a salutare con onore quella che, a prescindere da quest’annata, è stata un’avventura positiva nella Milano rossonera. Dalle parti di via Aldo Rossi è già partito il casting per il successore dell’ex Fiorentina.

Tra i piani della società si cerca un tecnico in linea con il progetto, intenzionato a portare i giovani in rosa a crescere in maniera esponenziale. Diversi nomi sono stati segnati nella lista di Furlani e Moncada. Uno di questi, Lopetegui, potrebbe essere scartato. Lo spagnolo è vicino al West Ham, ma i piani alti hanno già in mente un piano B.

Milan, contatti con l’allenatore: previsto l’incontro

In base a quanto sottolineato dalla testata francese “Footmercato”, il nuovo profilo sondato dal Milan sarebbe Domenico Tedesco. Secondo il portale transalpino, i vertici rossoneri avrebbero pianificato un incontro per la prossima settimana con l’entourage del tecnico. L’italiano con cittadinanza tedesca ricopre attualmente la carica di commissario tecnico della Nazionale belga, da cui però potrebbe liberarsi dopo l’Europeo.

All’interno del contratto che lo lega ai Diavoli Rossi è infatti presente una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi per intraprendere nuove avventure altrove. L’ex allenatore dello Schalke 04, il quale nel suo palmares vanta una coppa di Germania vinta con il Lipsia, si unisce quindi all’elenco stilato dai dirigenti. Sebbene i prediletti del popolo rossonero siano Thiago Motta o Conte, la società non sembra essere dello stesso avviso e oltre al ct del Belgio continua a tenere d’occhio i “francesi” Paulo Fonseca, attualmente tecnico del Losc Lille, e Francesco Farioli del Nizza.

Con ogni probabilità qualcosa di più certo si avrà al termine della stagione, quando la dirigenza rossonera comincerà a intensificare le ricerche e a sferrare il colpo per la nuova panchina. Non sono tuttavia da escludere sorprese, ovvero che dai colloqui programmati il nome del nuovo allenatore spunti prima del 26 maggio.