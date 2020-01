Il PSG non molla Paquetà: nuovi contatti con l’agente del giocatore

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Che Leonardo sia innamorato di Lucas Paquetà non è un segreto. L’ex dirigente rossonero lo scorso anno ha spinto parecchio per portare il fantasista brasiliano a Milano, e adesso vorrebbe riabbracciarlo a Parigi. La trattativa rimane comunque molto difficile, in quanto i rossoneri vorrebbero quantomeno incassare la cifra spesa lo scorso anno, in modo da non registrare una minusvalenza.

Nonostante le difficoltà per trovare un accordo però, i parigini non sembrano voler mollare la trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, infatti, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il club della Ligue 1. Possibili quindi ulteriori novità nei prossimi giorni, ma per meno di 30/35 milioni difficilmente l’ex Flamengo lascerà il Milan in questa sessione di mercato.