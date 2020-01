23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oggi intorno alle 17 è arrivato nella sede rossonera il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli per parlare con la dirigenza rossonera.

Probabilmente i temi dell’incontro saranno i giocatori in uscita dal club rossonero, ma non è da escludere un interesse di Boban, Maldini e Massara per alcuni dei talenti del club sardo.