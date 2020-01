Milan, ipotesi Laxalt in caso di addio di Rodriguez

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ricardo Rodriguez è sempre più vicino all’addio. L’esplosione di Theo Hernandez lo ha privato del posto da titolare, e al momento non sembrano esserci chances di riscatto per l’ex Wolfsburg. Su di lui è forte l’interesse del Psv e del Fenerbahçe.

In caso di partenza, il Milan sarebbe alla ricerca di un sostituto in quel ruolo. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, potrebbe esserci l’ipotesi di un clamoroso ritorno: Diego Laxalt. Gli agenti del giocatore, infatti, sono stati visti questa mattina a Casa Milan. L’esterno uruguaiano non ha particolarmente convinto in questa prima parte di stagione, e il Torino non sembrerebbe intenzionato a riscattarlo dal prestito. Su di lui, inoltre, ci sarebbero 3 club spagnoli: Mallorca, Alaves ed Eibar.