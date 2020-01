20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera questa mattina, su Hakan Calhanoglu sarebbe piombato l’Arsenal allenato da Mikel Arteta. Per ora, scrive il quotidiano, si parla di una semplice richiesta di informazioni. Che potrebbe però trasformarsi in una trattativa nel corso dei prossimi giorni. Calhanoglu è ancora nel progetto Milan, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua, una sua partenza non è certamente da escludere.