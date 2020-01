Milan, per Florentino nuovo tentativo a giugno

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Florentino, giovane centrocampista portoghese in forza al Benfica, è stato un obiettivo concreto del Milan in questa sessione di mercato. Non si è arrivati però all’accordo definitivo e, a meno di clamorosi colpi di scena, l’affare non si farà. Almeno per ora. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri faranno un nuovo tentativo a giugno per portare il talento lusitano in Italia. L’offerta iniziale (prestito di 18 mesi e riscatto a 20 milioni di euro) non ha soddisfatto il club portoghese. Servirà quindi un’offerta decisamente più alta per concretizzare l’affare.