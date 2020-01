Sport Mediaset, Milan: formulata un’offerta per Petagna, Suso nel mirino della Roma

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per arrivare a Krzysztof Piatek, il Tottenham sarebbe intenzionato a mettere sul piatto 33 milioni di euro. Nel caso in cui l’operazione andasse in porto, la dirigenza rossonera sostituirebbe il centravanti polacco con Andrea Petagna. A tal proposito, il club di Via Aldo Rossi avrebbe proposto alla SPAL un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Al momento, tuttavia, gli estensi vorrebbero 20 milioni di euro. Ora che Caldara è tornato a titolo temporaneo con diritto di riscatto (15 milioni) all’Atalanta, Maldini e Boban avrebbero intenzione di regalare a Pioli non solo Simon Kjaer, ma anche Andreas Christensen. Nelle scorse ore, la Roma si sarebbe invece fatta avanti per Suso, autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente. Per sbloccare la trattativa, i giallorossi avrebbero offerto il cartellino di Under. Pepe Reina, che diventerà un nuovo giocatore dell’Aston Villa, dovrebbe essere sostituito con uno tra Viviano e Sportiello, mentre mancherebbe ancora l’accordo tra il Diavolo e il Fenerbahce per Ricardo Rodriguez.