17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Radio Marca, Suso è finito nel mirino del Valencia, tanto che pare ci siano già stati i primi contatti con la società di via Aldo Rossi. Per il numero 8 del Milan si è parlato anche dell’interessamento del Siviglia, oltre la pista italiana della Roma, alla ricerca di un sostituto per rimpiazzare l’infortunato Zaniolo.