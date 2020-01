Pioli (per ora) sta facendo peggio di Giampaolo

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’esonero di Marco Giampaolo – avvenuto ormai 3 mesi fa – e il conseguente subentro di Stefano Pioli, non ha portato benefici in termini di risultati alla squadra. Il Milan infatti naviga sempre nelle anonime acque di metà classifica. Per di più, la media punti del tecnico parmense è addirittura più bassa rispetto a quella del suo predecessore. Vediamo nel dettaglio i numeri:

Pioli: 13 punti in 11 partite – Media punti a partita di 1,18 – 10 gol fatti e 15 gol subiti

Giampaolo: 9 punti in 7 partite – Media punti a partita di 1,29 – 6 gol fatti e 9 gol subiti