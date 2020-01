33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gabriele Raspelli, allenatore della Rhodense, squadra che ieri ha affrontato il Milan di Stefano Pioli in amichevole a Milanello, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della forma fisica di Zlatan Ibrahimovic. Queste sono state le sue dichiarazioni sullo svedese: “Penso che a fine campionato Ibra sarà pronto per un’altra stagione in rossonero perché anche da un punto di vista umano è un giocatore di grande spessore“.