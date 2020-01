Roma, sfumato Politano. Suso diventa ora l’obiettivo numero uno

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lo scambio Politano-Spinazzola sembra essere ormai giunto (definitivamente) ai titoli di coda. Roma e Inter non sono riuscite a trovare l’accordo, motivo per cui i due giocatori stanno tornando nei rispettivi centri d’allenamento già in queste ore. A questo punto, secondo quanto riportato da gazzetta.it, Suso diventa l’obiettivo numero uno dei giallorossi per sostituire l’infortunato Zaniolo.

Si parla già da qualche giorno del possibile scambio di prestiti col turco Cengiz Under, almeno fino al termine della stagione. Se prima la Roma tentennava (anche a causa della richiesta di un conguaglio economico da parte del Milan), ora la trattativa potrebbe subire un’accelerata. Ma occhio anche ad una cessione definitiva dello spagnolo senza contropartite. La società di via Aldo Rossi ha ormai inserito Suso sulla lista dei partenti, e per 25 milioni di euro l’ex Liverpool può lasciare il Milan.