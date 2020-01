SM- Barone: “Non mi aspettavo un San Siro così pieno già a quest’ora”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Giancarlo Capelli, storico capo ultras della Curva Sud Milano, è intervenuto fuori San Siro ai nostri microfoni. Queste le sue dichiarazioni ” Non mi aspettavo un San Siro così pieno già a quest’ora. Speriamo che questo effetto Ibhahimovic serva veramente al nostro Milan. In questo momento con la squadra che abbiamo è importante averlo con noi”.

Il Barone ha poi aggiunto: “Da Ibra non ci aspettiamo la luna, però da la carica al Milan, che adesso manca.

Un pensiero anche sul mercato: “Servono rinforzi, devono arrivare per forza altri giocatori, siamo il Milan, per ora siamo una squadra limitata, spero che la società ci pensi”.

Per concludere, il Barone ha risposto anche a una domanda sugli obiettivi stagionali del Milan: “Io nella vita lotto sempre per vincere, il Milan deve puntare almeno al quarto posto e credo che con Ibra ci siano le possibilitá per farlo. Oggi speriamo di vincere, penso sempre positivo”.