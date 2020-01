Sport Mediaset, Milan: l’Inter fissa il prezzo di Politano, il Tottenham fa sul serio per Piatek

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan starebbe cercando un esterno offensivo. A tal proposito, nelle scorse ore, la dirigenza rossonera avrebbe incontrato l’entourage di Matteo Politano. L’Inter, in ogni caso, non intende lasciar partire l’attaccante classe ’93 per meno di 20 milioni di euro. L’alternativa alla punta ex Sassuolo sarebbe Under che, però, costerebbe 50 milioni di euro. L’arrivo di un’ala porterebbe alla cessione di Suso, autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento a dir poco deludente. Per quanto riguarda la difesa, l’operazione mirata ad arrivare a Jean-Clair Todibo ha subito una brusca frenata, tanto che il club di Via Aldo Rossi è intenzionato a chiedere Simon Kjaer in prestito secco semestrale. Il danese, tuttavia, non è l’unico centrale nel mirino di Maldini e Boban. Questi ultimi, che potrebbero presto permettere a Caldara di tornare all’Atalanta, starebbero cercando di prelevare a titolo temporaneo anche Andreas Christensen. Dovrebbero presto lasciare il Milan Fabio Borini (Verona), Ricardo Rodriguez (Fenerbahce) e José Manuel Reina (Aston Villa). Infine, per Krzysztof Piatek, potrebbe a breve farsi avanti con decisione il Tottenham, che sta cercando un centravanti in grado di sostituire l’infortunato Kane. Per il centravanti polacco, gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto 35 milioni di euro.