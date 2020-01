Tuttosport – Suso, tante idee ma al momento nessuna offerta concreta

Lo spagnolo è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Castillejo

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La vittoria contro l’Udinese e la doppietta di Rebic, spingono Suso sempre più lontano da Milanello.

Suso contro l’Udinese è rimasto in panchina per 90′

Lo spagnolo, scaricato dai tifosi rossoneri e da Pioli, vorrebbe lasciare il club già in questa sessione di mercato. Secondo Tuttosport, piace a Siviglia e Valencia, che però non hanno ancora formulato nessuna offerta concreta.

In Italia, rimane l’opzione di uno scambio con Under. Anche in questo caso però, la Roma, sembra intenzionata a percorrere altre strade.