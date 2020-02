Berlusconi: "Nel 2003 i derby più belli e combattuti, quando vincemmo 6-0..."

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dei derby che ricorda con maggiore affetto: “Il derby è una partita sempre emozionante. I più belli e combattuti, per me, restano quelli validi per la semifinale di Champions League nel 2003. Superammo l’Inter e poi andammo a vincere la finale di Manchester contro la Juventus. Il derby del 6-0? Si giocò di venerdì, alla vigilia delle elezioni politiche. Ero a Roma, impegnato nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Il Milan fece una bella prestazione, fui naturalmente contento della vittoria, ma me ne lamentai con l’allenatore per il risultato eccessivo. Nel calcio, una volta messo al sicuro il risultato con ampio margine e avendo in mano la partita, è inutile e ingiusto infierire. Se io, da bambino, fossi interista? Non è vero. Sono cresciuto milanista, con un papà milanista, all’interno di una famiglia di milanisti”.