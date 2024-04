Occhio Milan, l’Inter ha un piano per Zirkzee: la situazione

È derby anche sul mercato: Inter e Milan hanno un obiettivo in comune. Le due milanesi sono pronte a darsi battaglia per Zirkzee.

La ricerca rossonera per trovare il degno erede di Olivier Giroud continua a passo spedito. I profili che il Milan sta sondando da diversi tempo sono molteplici, anche se gli occhi dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, sarebbero finiti principalmente su: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassydello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Da questo elenco dovrebbe uscire il prossimo numero nove del Milan.

Tra i principali indiziati per un posto da protagonista nell’attacco rossonero, ci sarebbe Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta attirando l’attenzione di tutti con la sua ottima stagione al Bologna, squadra in cui l’ex Bayern ha trovato la sua dimensione e lo sta dimostrando con prestazioni, gol e assist. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore classe 2001 non manca. Nell’ultimo periodo, alla coda di club interessati a Zirkzee si sarebbe inserita anche l’Inter. Le due milanesi condividono quello che potrebbe presto diventare il loro nuovo obiettivo di mercato.

Anche l’Inter è in pressing su Zirkzee: il piano dei nerazzurri

L’Inter sarebbe pronta a fare sul serio per Joshua Zirkzee. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, sembra avere tutte le intenzioni di fare concorrenza al Milan, con un chiaro obiettivo in mente: assicurarsi l’olandese. Per aprire le porte della cessione, il Bologna chiede una somma che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che la società di Steven Zhang sarebbe propensa ad abbassare usando una valida carta nella trattativa.

Una delle pedine di mercato che l’Inter potrebbe usare nell’affare Zirkzee è Giovanni Fabbian, giocatore attualmente del Bologna su cui la società nerazzurra si è riservata il diritto di recompra. Mentre secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’altra opzione è Valentin Carboni, giovane talento argentino valutato intorno ai 30 milioni. L’Inter starebbe ponderando l’idea di usarlo come contropartita tecnica per far abbassare il costo del cartellino di Joshua Zirkzee.

L’Inter sembra pronta a fare sul serio, così come il Milan. Dalla sua, la società rossonera ha maggior liquidità e la fretta di sbrogliare subito la questione centravanti. Diversamente dal club nerazzurro, il Milan può garantire a Joshua Zirkzee un ruolo da titolare e la maglia numero 9. Per arrivare all’attaccante del Bologna, il club rossonero potrebbe offrire Alexis Saelemaekers. I tempi, però, vanno accelerati, sul promettente giocatore ex Bayern Monaco c’è anche una forte concorrenza dalla Premier League. Non solo Inter e Milan, Zirkzee è seguito con particolare cura anche da club come Arsenal, Aston Villa e Manchester United.