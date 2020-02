Coppa Italia – Milan, niente turnover: in campo i migliori contro la Juve

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Giovedì sera (ore 20.45) si giocherà a San Siro l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Juventus. E’ un appuntamento di fondamentale importanza per la stagione dei rossoneri, motivo per cui Pioli non ha intenzione di rinunciare alle sue certezze in mezzo al campo.

Ci sarà Ibrahimovic dal primo minuto: in questo momento il Milan non può fare a meno del gigante svedese. Al suo fianco agirà uno tra Rebic e Leao. In porta giocherà, con tutta probabilità, Gigio Donnarumma. In difesa, invece, sono aperti due ballottaggi: quello tra Musacchio e Kjaer con lo spagnolo al momento in vantaggio, e quello tra Conti e Calabria.

Il Milan vuole riscattare la delusione del derby, e proverà a farlo davanti ad un San Siro pieno: saranno 70mila i tifosi presenti allo stadio.