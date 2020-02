Femminile, il Milan perde al Brianteo contro la Fiorentina 1-2

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è appena conclusa Milan-Fiorentina, match valevole per i quarti di finale di andata di Coppa Italia femminile, allo stadio Brianteo di Monza. Dopo un primo tempo in totale equilibrio, il secondo tempo è stato molto più acceso e ricco d’azioni. È successo tutto nel giro di poco meno di 10 minuti: vantaggio delle rossonere al 65′ con colpo di testa vincente di Salvatori Rinaldi, pareggio viola 5 minuti dopo con Guagni di testa e gol vittoria di Bonetti al 72′, Le ragazze di Ganz sono adesso chiamate a una prova di forza per ribaltare il risultato a Firenze e qualificarsi alle semifinali della competizione.