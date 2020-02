GdS – Meazza esaurito, per il derby saranno in 75 mila

Pochi biglietti al sold out

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Saranno più di 75 mila a San Siro in un derby che potrebbe essere già decisivo per la stagione delle milanesi. Inter e Milan si daranno battaglia nel derby numero 225 della serie, e lo faranno in un stadio tutto esaurito.

Nel derby d’andata gli spettatori furono 70.440

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, rimangono appena 300 biglietti ancora in vendita e non ci sono dubbi sul raggiungimento del sold out.

L’Inter viaggia con cifre da capogiro e nella classifica europea inerente alla media pubblico presente è quinta alle spalle di Borussia Dortmund, Bayern Bonaco, Barcellona e Real Madrid. Il Milan, forte dell’entusiasmo Ibra, è dodicesimo con una media di 54.670 spettatori di media.