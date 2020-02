SportMediaset, verso Inter-Milan: Pioli alle prese con due dubbi di formazione

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset, in occasione del derby in programma domenica sera, valido per il posticipo della 23ma giornata del campionato in corso, Stefano Pioli riproporrà il 4-4-2 delle ultime uscite. Ciononostante, il tecnico del Milan sarebbe alle prese con due dubbi di formazione. Il primo ballottaggio riguarderebbe Andrea Conti e Davide Calabria, mentre il secondo vedrebbe coinvolti Mateo Musacchio e Simon Kjaer. Al momento, in merito, i favoriti sarebbero l’ex esterno dell’Atalanta e il centrale difensivo nativo di Rosario.

La retroguardia verrà poi completata da Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana agiranno invece Samu Castillejo, Franck Kessie, Ismael Bennacer, che contro il Verona ha scontato il turno di squalifica, e Hakan Calhanoglu. Infine, in attacco, Rafael Leao affiancherà Zlatan Ibrahimovic.