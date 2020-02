43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex amministratore delegato del Milan ha commentato l’episodio del rigore dato alla Juve nella semifinale di Coppa Italia: “Il rigore dato ieri alla Juve come il gol di Muntari? Non esageriamo. Un rigore dato o non dato è una cosa che ci può stare, il gol di Muntari è stato qualcosa al di là del bene o del male”.