Daniel Maldini pronto all’esordio

MILAN HELLAS VERONA – Daniel Maldini sarà l’unico attaccante in panchina per il Milan nella gara di oggi contro l’Hellas Verona, visto che Ibrahimovic non è stato nemmeno convocato per un attacco febbrile. Così il figlio di Paolo Maldini potrebbe fare il suo esordio in Serie A.