Sky – Inzaghi: “Milan in ripresa. Il derby sarà molto importante per entrambe le squadre”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Filippo Inzaghi è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport. L’ex Milan ha parlato del momento del Milan, del derby, e di Ibrahimovic.

Sul derby: “Purtroppo giocheremo alla stessa ora e sarà strano non poter guardare questa partita. E’ una partita importante per entrambe le squadre. Ibra e Lukaku? Non ci sono solo loro due. Mi auguro che sia un bel derby, poi se vince il Milan son contento.”

Sul momento del Milan: “Il Milan si sta riprendendo ed auguro a Pioli di poter fare sempre meglio.”

Su Ibra: “Ibra ha dato tanto, ero convinto anche prima che segnasse il primo gol, perchè lo conosco e so quanto tiene a questa professione. Non avrebbe accettato di tornare, se non si fosse sentito al 100%. Lui ama le sfide, ma le vuole anche vincere. Sapevo che avrebbe portato mentalità, ha sgravato di responsabilità una squadra fatta di tanti giocatori giovani, che sono cresciuti con lui a fianco.”

Sulla ‘maledizione’ della maglia numero 9: “Sfatiamo un po’ questo tabù, perché se il 9 del Milan segna io sono contento. E’ una maglia che giustamente non è stata ritirata e dovrà per forza sempre andare a qualcuno. Mi auguro che Ibra, qualora rimanesse, prenda la 9 perchè ha le spalle larghe per poterla indossare.”