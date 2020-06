MilanTV – Pioli: “Partita vinta con merito. Se giochiamo così raggiungeremo i nostri obiettivi”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV al termine della vittoria rossonera contro la Roma:

“Stiamo bene sia mentalmente che fisicamente e dobbiamo sfruttare questo momento. Era una partita difficile contro un avversario con tanta qualità ma siamo stati squadra. Siamo partiti lenti ma poi ci siamo sciolti e abbiamo vinto con merito. Abbiamo la possibilità di finire il campionato mostrando in campo le nostre qualità per potercela giocare anche contro squadre più forti. Abbiamo 40 giorni, voleranno via: ci sarà da soffrire e da sudare con questo caldo e con tante panchine in pochi giorni. Stiamo giocando da squadra seria, e se giochiamo così con le qualità che abbiamo possiamo centrare i nostri obiettivi anche se davanti a noi abbiamo squadre forti”.