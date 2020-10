Milan, derby e primato con record

A meno di 24 ore dalla vittorie del derby, è una domenica di gioia per il popolo rossonero. L’ entusiasmo è per il ritorno alla vittoria in un derby in campionato dopo 4 anni e per l’ inaspettata vetta della classifica. Da ieri sera il Milan di Pioli ha uguagliato il record delle prime 4 vittorie consecutive in campionato detenuto dal Milan di Fabio Capello mai scalfito dalla stagione 1995/96. Record che si interruppe la giornata successiva a Bari con il gol di Carmine Gautieri. Lunedi sera a San Siro arriva la Roma e l’ auspicio è di riscrivere la storia del club.