Bobo Vieri ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e alla domanda su chi fosse il giocatore più dominante in Serie A ha risposto così:

“Dico Ibrahimovic. Non voglio dire che segnerà più degli altri , mma ho scelto lui per i gol che segna, gli assist che inventa, il carisma che ha e che mette a disposizione dei compagni. Per questo sarà quello più determinante sul rendimento della sua squadra”