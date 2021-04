GdS – In difesa: Gabbia resta, Romagnoli incerto

Il reparto difensivo del Milan quest’estate sarà sovraffollato. Oltre A Kjaer e al riscatto di Tomori (che avverrà), alla base tornerà anche Mattia Caldara. Il diavolo si ritroverà così con cinque difensori centrali.

Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport”, anche Matteo Gabbia sarà confermato per la prossima stagione. Nonostante gli infortuni, il classe ’99 si è guadagnato un’ulteriore chance che non dovrà dunque sprecare. Chi invece non è sicuro di restare è Alessio Romagnoli: il capitano è in scadenza nel 2022 e nelle gerarchie non è più insostituibile.