Clausola nel rinnovo di Ibrahimovic: guadagnerà 7 milioni solo in base alle presenze

Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha firmato il contratto che lo legherà per un’ulteriore stagione con il Milan.

Come riportato dal Corriere della Sera, il suo stipendio si aggirerà intorno ai 7 milioni di euro, con l’importante inserimento, però, di una clausola che prevede il raggiungimento di un numero minimo di presenze per lo svedese. Zlatan Ibrahimovic ha tutta l’intenzione di dimostrare ancora una volta tutto il suo valore, con la speranza di raggiungere un piazzamento in Champions League in queste ultime gare di campionato.