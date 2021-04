La posizione del Milan sulla Super League: Gazidis ha lavorato con Perez e Agnelli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero ore di riflessione in ambito Super League, dopo lo scossone di ieri sera, che ha visto protagoniste le squadre di Premier.

LA POSIZIONE DELLE ITALIANE

L’Inter avrebbe già lasciato il progetto Superlega, ricevendo ordini dalla Cina. La Juve, invece, resta salda e non cambierà la propria posizione. Discorso diverso in casa Milan: Gazidis, infatti, ha lavorato per la Super League.

L’ex dirigente dell’Arsenal ha partecipato attivamente al processo assieme a Perez e Agnelli. L’ultima parola spetterà alla proprietà rossonera.