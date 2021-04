Capello: “La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia”

Quest’oggi, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, l’ex allenatore Fabio Capello ha avuto modo di parlare della sua visione sull’attuale Serie A, commentando con un pensiero il cammino delle squadre italiane nell’arco di questa annata. In particolare, parlando di Milan, è spiccata una frase che darebbe di fatto i rossoneri già per vinti e non vincitori dell’agognato Scudetto, dopo una prima parte di stagione esaltante. Questa la frase che possiamo leggere sul quotidiano:

“È evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia ne ha tratto i maggiori benefici. La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia“.