Obiettivo scudetto? Pioli è sempre stato chiaro: lotta a 7 squadre

Durante il corso della stagione è stato più volte chiesto a Stefano Pioli se l’obiettivo del Milan, vista la posizione in classifica, potesse essere lo scudetto. Il tecnico rossonero, però, ha sempre risposto che la lotta scudetto era formata da sette squadre e che l’obiettivo stagionale doveva rimanere il quarto posto e quindi la qualificazione in Champions League che manca da troppo tempo in casa Milan.

Pioli è sempre stato chiaro: il Milan punta e ha come obiettivo la qualificazione nella massima competizione europea, la vittoria del campionato non è mai stato un obiettivo della squadra rossonera nonostante il lungo periodo passato in testa alla classifica.