Pedullà: “Tra Milan e Hysaj la distanza è minima. Rossoneri pronti al colpo”

Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, tra Milan e il terzino albanese in scadenza con il Napoli Elseid Hysaj, si è molto vicini all’ accordo. Queste quanto riportato da Pedullà:

“Elseid Hysaj resta un nome in bella evidenza nella lista del Milan. Confermiamo quanto vi abbiamo già raccontato, aggiungiamo qualche altro dettaglio. La richiesta del terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus.

Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, il Milan ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del Manchester United per Dalot, non meno di 20 milioni. La tempistica prevede la volontà di affondare il colpo con la certezza della partecipazione in Champions, ma non escludiamo che i tempi possano essere più brevi”.