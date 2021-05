Il futuro di Danilo D’Ambrosio potrebbe essere lontano dall’Inter. Il giocatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, e potrebbe lasciare il club campione d’Italia a parametro zero.

Come riportato da Calciomercato.com, su di lui continua ad essere vigile il Milan. Soprattutto in caso di mancato riscatto di Diogo Dalot, i rossoneri avranno bisogno di un esterno di difesa e il suo profilo potrebbe rappresentare quello ideale.