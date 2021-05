Il Milan vola in Champions: ecco quanto guadagneranno i rossoneri

È festa per il Milan di Stefano Pioli che, dopo 7 anni, torna a qualificarsi in Champions League. La vittoria contro l’Atalanta di stasera regala sorrisi anche e soprattutto per l’aspetto economico:

Secondo quanto riportato da Report Calcio, portale della FIGC, per i club che nella scorsa stagione hanno partecipato all’Europa League e che si sono riusciti a qualificare alla Champions League in questa stagione (Milan), l’impatto sul risultato netto sarebbe positivo per 24 milioni di euro. Chi nel passato si è trovato in questa situazione ha inoltre riscontrato un’ulteriore guadagno da stadio di 12,9 milioni e un guadagno dei diritti tv di 28,5 milioni.

Al momento c’è da considerare l’assenza dei tifosi negli stadi, che una volta progressivamente tornati faranno però crescere l’impatto positivo per le squadre qualificate alla massima competizione.