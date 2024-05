Theo Hernandez, il Bayern assedia il Milan: la mossa della società

Non solo la questione allenatore nella testa della dirigenza rossonera, con il Bayern Monaco che continua a spingere per Theo Hernandez.

La stagione del Milan si avvia ormai verso conclusione, con le ultime tre gare ormai inutili in termini di punti. Il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione per la Supercoppa Italiana sono ormai archiviate, con la dirigenza del club rossonero che continua a lavorare in vista del prossimo anno. La situazione più calda in questo momento è sicuramente quella relativa al nuovo allenatore. Tanti i nomi sondati dai piani alti del club di Via Aldo Moro per sostituire Stefano Pioli, che dopo cinque stagioni a Milano e uno Scudetto conquistato non verrà confermato. Dopo aver abbandonato la pista Lopetegui a causa del malcontento dei tifosi, rimane viva la pista che porterebbe a Sergio Conceicao, con Paulo Fonseca e Thiago Motta sullo sfondo.

Non solo la nuova guida tecnica, occhi aperti anche sul mercato. Dopo l’addio già annunciato da parte di Olivier Giroud e Simon Kjaer, la dirigenza del Milan avrà il compito di trovare un attaccante di grande livello ed un altro difensore. Il nome maggiormente attenzionato è sicuramente quello del talento del Bologna Joshua Zirkzee, ritenuto l’uomo giusto per guidare l’attacco della squadra rossonera. Grande attenzione, però, anche alla situazione riguardante Theo Hernandez: il francese continua ad essere un obiettivo concreto del Bayern Monaco, con il Milan che dovrà cercare di resistere agli attacchi del club bavarese.

Milan, pressing del Bayern Monaco per Theo Hernandez: la situazione sul rinnovo

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Bayern Monaco avrebbe ricevuto il via libera da parte di Theo Hernandez per un possibile trasferimento del francese in Germania. Il club bavarese, come ormai noto, è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, visto il mancato accordo per il rinnovo di contratto di Alphonso Davies. Nelle prossime settimane i Die Roten avvieranno i contatti con il Milan per provare a trovare un accordo, cercando di strappare il classe 1997 francese ai rossoneri e consentendo così a Davies di trasferirsi al Real Madrid. I piani del club di via Aldo Rossi sono però differenti.

Il Milan, infatti, non ha nessuna necessità di cedere e considera Theo Hernandez un pilastro per il futuro del club. Anche il contratto del francese non rappresenta un problema, con la scadenza dell’accordo prevista nel 2026. L’idea della società rossonera è quella di prolungare il contratto del numero 19 fino al 2028, con uno stipendio che partirebbe da una base di 6 milioni e mezzo di euro a stagione. Oltre al Bayern Monaco, sull’ex Real Madrid ci sarebbero gli occhi anche di Paris Saint Germain, Manchester United, Chelsea e Al Hilal, ma solo davanti ad un’offerta davvero irrinunciabile il Milan si siederà a parlare.