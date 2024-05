Mercato, può lasciare il Milan: intreccio da non credere con il Real

Mercato Milan, la società in vista della prossima stagione potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi senatori, intreccio con il Real

Il deludente finale di stagione dei rossoneri ha indotto l’amministratore delegato Furlani e il suo staff a porsi diversi interrogativi sul futuro. Il Diavolo non trova la vittoria da ben 6 partite, rendimento che mette in dubbio anche il futuro di alcuni calciatori apparentemente sicuri della riconferma.

Il primo senatore a lasciare Milanello sarà Olivier Giroud, nonostante la solita stagione da bomber di ‘razza’ la dirigenza ha bisogno di ringiovanire il reparto offensivo. Il francese al termine della stagione volerà in MLS con la maglia del Los Angeles Fc, lasciando un gran ricordo nei cuori rossoneri.

Il numero 9 potrebbe non essere l’unico francese a lasciare la squadra. Theo Hernandez avrebbe dato la sua disponibilità per il trasferimento al Bayern Monaco, ex squadra del fratello Lucas. La cessione del 26enne andrebbe a sbloccare un interessante sipario di mercato che riguarda anche la proprietà di Florentino Perez.

Milan, Theo dice ‘sì’ al Bayern: il Real Madrid segue la trattativa

La notizia proveniente dalla Spagna farà rabbrividire i tifosi rossoneri. Già in aperta contestazione con la società soprattutto per la mancata chiarezza riguardo il tema del futuro allenatore, potrebbero subire anche la perdita del loro terzino di spinta.

A riportare la notizia è il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che parla di un’intesa per il trasferimento già trovata tra Theo Hernandez e il Bayern Monaco nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

Il Real Madrid sullo sfondo, spera in un’impennata nella trattativa. L’approdo di Theo in Bundesliga aprirebbe le porte per la cessione di Alphonso Davies, titolare della fascia sinistra bavarese. Il canadese andrà in scadenza nel 2025 e sembra spingere verso il trasfetrimento a Madrid. Il Bayern prenderà in considerazione una sua partenza solo una volta individuato un degno sostituto, proprio come Theo Hernandez.

E’ ancora presto per parlarne, ma la sensazione è che l’ambiente rossonero debba aspettarsi una cessione monstre in vista del mercato estivo. Anche Rafael Leao dopo l’ennesima prestazione sottotono contro il Genoa potrebbe essere messo in discussione dalla società.

Mancano però ancora tre giornate alla fine del campionato, in cui la compagine di Pioli dovrà fare di tutto per blindare il secondo posto. Il posizionamento dietro l’Inter capolista consentirebbe ai rossoneri di disputare la Supercoppa Italiana per il prossimo anno, di conseguenza la possibilità di mettere le mani su un altro trofeo.