Juve-Milan tra Champions e Donnarumma: in palio la qualificazione e il futuro del portiere

È cominciata ieri quella che si prospetta una settimana cruciale per il Milan, tanto sul campo quanto sul fronte calciomercato.

Nonostante la vittoria sul Benevento, gli ultimi risultati della squadra e le indescrizioni di mercato gettano i tifosi nella totale incertezza. Come riporta il Corriere della Sera nella sua edizione odierna, infatti, la sfida in programma domenica sera contro la Juventus non è destinata ad essere un match decisivo solo in ottica Champions.

Entrambe le formazioni vogliono vincere, ma adesso hanno un motivo in più per farlo: chi porta a casa i 3 punti e la qualificazione, infatti, si aggiudicherà anche il conteso Gianluigi Donnarumma. L’accesso o meno alla prossima edizione della Champions League definirà dunque il futuro del portiere, diviso tra il rinnovo con i rossoneri e quella tentazione di nome Madama.