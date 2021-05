Kjaer: “È sempre un piacere giocare contro Ronaldo. È al top da anni”

Le parole di Simon Kjaer per Sky Sport.

La sfida con Cristiano Ronaldo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Simon Kjaer si è espresso così su Cristiano Ronaldo e sulla gara di domenica: “È sempre stato un piacere giocare contro di lui. La prima volta è stata undici anni fa. Anche se è cambiato tanto, è rimasto un campione e su questo non si discute.

Vive per il gol: può fare una partita così così e poi fare di tutto per segnare al novantesimo. È sempre in partita, per questo è al top da quindici anni”.