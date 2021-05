SM – Nuova maglia Milan: vendite record nella prima ora

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la nuova casacca del Milan, che i rossoneri indosseranno nel corso della stagione 2021-2022, sta letteralmente facendo impazzire i tifosi.

Nella prima ora di prevendita esclusiva della maglia gara Home Authentic di AC Milan per la nuova stagione, sono state già acquistate lo stesso numero di maglie dell’intera prima giornata nella stagione 2020-2021.

Questo testimonia ancora una volta la passione e l’attaccamento ai colori rossoneri da parte dei tifosi sparsi per il mondo, ma è anche la prova di un percorso in continua evoluzione del brand insieme a un partner importante come PUMA.

ALCUNI DETTAGLI

Tutti i tifosi che prenoteranno la nuova Home Authentic Jersey entro martedì 11 maggio (ore 10.00) riceveranno la maglia all’interno di un esclusivo VIP pack da collezione, senza alcun costo aggiuntivo a carico.

Ma come sarà la nuova maglia?

La nuova maglia esalta il “motto” di “Move Like Milan”, che verrà spiegato nel dettaglio al momento del lancio ufficiale, nei prossimi giorni. Ciò che incuriosisce di più, dal punto di vista grafico, sono le storiche strisce rossonere, applicate nel corso degli anni in larghezze diverse.

Sulla nuova maglia Home viene rigenerata l’iconica striscia del Milan, con una importante novità, legata al fatto che verranno applicate più larghezze contemporaneamente.

Il Milan guarda al futuro.