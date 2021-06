Daniele Longo: “Piace molto Malinovskyi ma è possibile che arrivi Ilicic”

Il Milan deve capire al più presto come sostituire Hakan Calhanoglu, in procinto di passare ai rivali nerazzurri. I rossoneri guardano in casa Atalanta ma i colpi in entrata si preannunciano molto complicati, come ha rivelato su Twitter il giornalista Daniele Longo.

L’oggetto del desiderio è infatti Ruslan Malinovskyi, che all’Atalanta non ha fatto rimpiangere il Papu Gomez. Tuttavia la pista rimane molto complicata e per questo alla fine il Milan potrebbe virare su Josip Ilicic, che negli ultimi tempi non ha trovato il feeling giusto con Gasperini.

Di seguito il tweet: