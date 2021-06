Sirene inglesi per Rafael Leao: la risposta dei dirigenti rossoneri

Stando a quanto riporta Gazzetta.it, ci sarebbero alcuni club inglesi che avrebbero chiesto informazioni al Milan per l’acquisizione del cartellino di Rafael Leao e a breve si dovrebbero sapere sia i nomi dei club interessati, sia l’ammontare della cifra offerta per il gioiellino portoghese ex Lille.

Nella stagione ormai trascorsa, Rafael Leao è stato a larghi tratti una delle note positive dell’attacco rossonero, specialmente in assenza di Zlatan Ibrahimovic, quando il portoghese è stato chiamato in causa proprio per sopperire alla mancanza del centravanti svedese.

Per questo motivo la dirigenza lo ritiene soprattutto un titolare del futuro, poichè la sua duttilità tattica offensiva potrebbe far comodo a mister Pioli anche per la prossima stagione, soprattutto in vista dei numerosi impegni che la squadra dovrà affrontare tra Campionato, Champions League e Coppa Italia. Non è da escludere, però, che possa essere sacrificato per far cassa dato che il Milan non lo ritiene così incedibile come un anno fa.