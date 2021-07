Brocchi: “Maldini e Massara hanno messo il bene del Milan davanti a tutto”

L’ex rossonero ed ormai ex allenatore del Monza Christian Brocchi è intervenuto sul canale Twitch ufficiale del Milan, parlando della sua stagione e del progetto milanista:

“Brocchi si nasce, campioni si diventa. È una frase bella che mi ha accompagnato nel Milan e che ha portato molto bene. Rimarrà sempre nella mia mente”.

C’è qualche giovane interessante che hai allenato? Penso di aver allenato dei giovani bravi qua a Monza. Penso a Frattesi, per me un giocatore forte e già pronto per la Serie A. Oltre alla tecnica ha un passo importante. Penso che sia quello già pronto per giocare in Serie A senza problemi. Poi c’è Colpani che però deve migliorare a livello agonistico, ma ha qualità importanti. Poi c’è Pirola, è un centrale difensivo che ha una forza disumana. Veramente forte. Appena avrà la possibilità di giocare ancora con continuità migliorerà ancora.

Il progetto del Milan? L’affidabilità di Paolo, coadiuvato dall’aiuto di Massara, è un valore aggiunto. Stanno dando un segnale importante mettendo il Milan davanti al giocatore. Pioli ha fatto un lavoro veramente importante, da quando è arrivato la squadra è cresciuta. Il lavoro che hanno fatto è stato importante, continueranno a farlo, hanno ancora più esperienza, sono sicuro che il bene del Milan verrà messo sempre davanti come stanno facendo”.